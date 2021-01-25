Саратов, , 11:48 — REGNUM В текущем году в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Саратовской области 154 образовательных организации получат новое компьютерное оборудование. Из федерального бюджета на эти цели направят 286,7 млн рублей, всего на закупку оборудования предусмотрено 292,5 млн рублей. Об этом сообщила министр образования области Ирина Седова.

По словам спикера, проект охватит в этом году 133 школы и 21 профессиональную образовательную организацию. В 2020 году было охвачено 102 учреждения на 183,1 млн рублей. За два года в рамках реализации проекта 216 школ и 40 техникумов и колледжей оснастят принтерами, сканерами и другой техникой.

Также в 2021 году запланировали создать восемь мастерских по направлениям «Строительство» и «Обслуживание транспорта и логистика». Важным шагом в деле развития профессионального оброазования в Саратовской области станет открытие первого центра непрерывного повышения профмастерства педагогов. Ожидается, что такой центр в рамках федерального проекта «Учитель будущего» откроется к 1 сентября 2021 года. На эти цели выделяется 11 млн рублей, пока готовится конкурская документация, отметила министр.

Финансирование нацпроекта «Образование» в Саратовской области в 2021 году составит 808,1 млн рублей, большая часть из которых — федеральные средства.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году Саратовская область продолжит участие в реализации нацпроекта «Демография». Планируется построить 9 детских садов на 1 420 мест. Финансирование на эти цели составит свыше 1 млрд рублей. Также в 2021 году запланировали создание 15 новых дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на базе частных детсадов. На эти цели предусмотрено 1,85 млн рублей.

Читайте также: В Саратовской области построят 9 новых детских садов