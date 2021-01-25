Чита, , 11:43 — REGNUM Медиков Забайкалья, которые борются с коронавирусом, обеспечат дополнительными средствами индивидуальной защиты. Как сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова зампреда краевого правительства Инны Щегловой, речь идёт 150 тысяч одноразовых комбинезонах, 500 тысяч пар перчаток и 900 тысяч медицинских масок.

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«В конце 2020 года было принято решение о дополнительном выделении средств индивидуальной защиты для медицинских работников Забайкальского края. Дополнительные средства выделили для доставки. Поставки осуществляются с 18 января в регион», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 172 человека, причём 653 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (23−24 января 2021 года).

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