Москва, , 11:07 — REGNUM Центральный банк России купил валюту на внутреннем рынке с расчетами на 22 января на сумму на 7,1 млрд рублей в день. Об этом сообщается на сайте регулятора.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За неделю общая сумма купленной валюты составила 35,5 млрд рублей.

Ранее ЦБ продавал валюту для снижения волатильности финансовых рынков изи-за изменений на рынке нефти. На внутреннем рынке было продано валюты на 1 трлн 685,8 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ не стал продавать валюту на внутреннем рынке с расчётами 31 декабря 2020 года.

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