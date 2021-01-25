Джидинский район, Бурятия, , 11:00 — REGNUM Проект по выращиванию безнаркотической конопли в Бурятии, которая должны была стать «мега-культурой» региона закончился гибелью всего урожая. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» руководитель «Россельхозцентра» Намжил Мардваев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, опыт проводили на территории двух районов — Баргузинского и Джидинского. Первые трудности возникли ещё до начала сева. Выяснилось, что никаких практических пособий в этом направлении нет. Соответственно, аграрии не понимали, как нужно обрабатывать землю, когда и как сеять, чем убирать и так далее.

«Но главное, с чего надо начинать, это, конечно же, сорт. Мы проработали с сортом «Вера» и сразу попали в жесточайшую июне-июльскую засуху, а затем ещё, как «прорвало», залило в августе-сентябре наподобие юго-восточных муссонов. И вот этот сорт не выдержал ранне-летнюю засуху, и засох полностью. Необходимо сказать и встречающаяся у нас дикая конопля особо не росла», — отметил директор.

Ожидания, что конопля окажется лучшей культурой в плане засухоустойчивости не оправдались. В результате аграрии вернулись к выбору лучшего сорта для местных непростых условий.

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