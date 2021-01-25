Москва, , 10:40 — REGNUM Нефть подешевела более чем на 1% по итогам торгов 22 января, расположившись немногим выше уровня $55. Получив в очередной раз поддержку от 20-дневной скользящей средней, нефть Brent тестирует зону $55,50 в ходе утренней сессии 25 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Локальное давление на котировки оказал отраслевой отчет из США. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 4,4 млн баррелей против прогноза падения на 1,2 млн.

Запасы дистиллятов выросли на 0,5 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 0,3 млн при прогнозе роста почти на 3 млн баррелей.

Тем временем доллар США находится под некоторым давлением в начале новой торговой недели, что сглаживает проявление негатива в сырьевом сегменте.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит консолидироваться, удерживаясь над ключевой 20-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит на отметке $54,30.

В более долгосрочной перспективе рынок черного золота продолжит ориентироваться на ситуацию с пандемией. На данном этапе трейдеры сфокусированы на обстановке в Китае.

Там рост числа случаев заражения коронавирусом сдерживает рост цен, сигнализируя о перспективах затяжного экономического восстановления. В этом контексте прогресс в вакцинации стал бы неплохим подспорьем для Brent», — считает эксперт.

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