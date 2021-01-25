Москва, , 10:35 — REGNUM Выходные дни в России пролетели быстро, участники торгов пытались оценить масштаб и последствия акций протеста, прошедших 23 января. Однако главную оценку еще предстоит дать «западным» политикам, и именно от нее и будет зависеть динамика курса российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А пока рынки ждут первых заявлений, рубль пользуется общим ослаблением американского доллара на азиатской торгах и сегодня, 25-го, утром прибавляет 0,3−0,4%, откатившись от пятничных минимумов 75,20−75,30 к 74,90.

Вряд ли эта динамика продлится долго, хотя формально именно сегодня пик налоговых выплат российскими экспортно-сырьевыми компаниями.

Но почти наверняка они продали нужное количество валюты еще на прошлой неделе, и поддержки для рубля от них сегодня ждать уже не стоит.

Так что, пока новых «санкционных» заявлений со стороны «западных» политиков нет, курс российской валюты может держаться вблизи отметок 74,60−74,90 за американский доллар.

Но как только они вновь появятся, рубль вернется к пятничным значениям 75,00−75,30 и в случае их пробоя продолжит падение к 76,00−76,50 за доллар США», — считает эксперт.

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