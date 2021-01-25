Казань, , 10:31 — REGNUM По итогам прошедшего года туристический поток в столицу Татарии составил 1,7 млн человек и снизился на 52%. На спад повлиял введенный весной 2020 года особый эпидемиологический режим и последовавшие за ним ограничения. При этом количество занятых в сфере туризма возросло на 7%, сообщает пресс-служба ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ.

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Туристический сезон в городе начали с 5 июня. С соблюдением всех мер предосторожности Казанский Кремль в 2020 году посетили более 1,8 млн человек, что на 42% меньше показателя 2019 года.

Авиасообщение было закрыто в течение 5 месяцев. Первый международный рейс из Казани в Анталию выполнили 21 августа. По итогам года пассажиропоток снизился на 38% и составил свыше 2,1 млн человек.

В связи со снижением спроса на железнодорожные пассажирские перевозки сократили частоту рейсов в Казань из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, международный аэропорт «Казань» с 31 декабря 2020 года по 10 января текущего года обслужил более 78,4 тыс. пассажиров. Внутренними (федеральными) маршрутами воспользовались свыше 68,5 тыс. человек, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 11,27%. Наиболее популярными в праздничные дни стали авиарейсы в Москву (34 631 человек), Санкт-Петербург (10 390), Сочи (8 329), Краснодар (2 507 человек) и Симферополь (1 858). На маршруте Казань-Симферополь обслужили почти в 7 раз больше пассажиров.

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