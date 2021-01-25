Калуга, , 10:23 — REGNUM Арбитраж Калужской области получил иск от Министерства культуры России. Ответчиком в деле о расторжении госконтракта выступает ассоциация предпринимателей Калужской области. Из-за недочётов иск до 16 февраля 2021 года оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Суд (сс) succo

Иск от министерства поступил в суд ещё 13 января 2021 года. 19 января его оставила без движения судья Сидорычева. В деле речь идёт «о расторжении государственного контракта №1605/12−20 от 28.05.2020 года и взыскании штрафа в сумме 44 500 рублей».

Министерство и ассоциация 28 мая 2020 года подписали контракт на оказание услуг по организации и проведению национальной премии «Культурное наследие». Сумма контракта — 445 тыс. рублей.

Иск оставили без движения в связи с тем, что «заявителем не представлены уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов».

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация учреждена в мае 2017 года. Учредители — президент ассоциации Инна Евсина, Вячеслав Федоренко, ООО «Маркетдрайв» и ООО «Рента».