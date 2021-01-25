Москва, , 10:13 — REGNUM В 2020 году Московская область заняла первое место среди региональных авторынков России по продажам подержанных легковых машин. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

За прошлый год в Московской области было перепродано 266 333 легковых автомобиля, что почти соответствует продажам 2019 года.

На втором месте по количеству перепроданных машин в 2020 году находится Москва. Здесь на вторичном рынке было куплено 261 136 легковых авто. Это на 0,7% больше, чем в 2019 году. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Краснодарский край (238 233 ед.; — 0,8%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Свердловская область (160 475 ед.; +4%) и Ростовская область (155 261 ед.; — 1,1%).

Напомним, в 2020 году в России было реализовано 4,85 млн подержанных легковых автомобилей — на 1,7% больше, чем в 2019 году.

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