Варшава, , 10:10 — REGNUM В 2025—2026 годах в Польше планируется введение новой банкноты — номиналом в 1000 злотых. Об этом сообщил заместитель директора Департамента эмиссии и казначейства Национального банка Польши Кшиштоф Ковальчик в интервью Polskie Radio 24.

«Мы пока не работаем над проектом новой банкноты, но у нас в планах есть намерение в 2025—2026 годах ввести её. Она будет номиналом в 1000 злотых. Об этом ранее говорил, в частности, нынешний директор польского Национального банка Адам Глапинский», — заявил Ковальчик.

Согласно текущему курсу валют, 1000 злотых эквивалентны примерно 270 долларам США. В настоящее время самой крупной банкнотой польских злотых является банкнота в 500 злотых.