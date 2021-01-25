Москва, , 10:06 — REGNUM Рост российской экономики на 3,9% в 2021 г. теоретически возможен, но сравнительно маловероятен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал соответствующий прогноз Вашингтонского Института международных финансов (IIF).

«Основная причина для сомнений — сохранение тяжелой эпидемиологической обстановки в России и в мире, — сказал Кондрашов. — Вакцинация началась, но она будет идти не так быстро, как хотелось бы: весь 2021 г. пройдет под знаменем борьбы с пандемией. Вторая важная причина — переход в 2021 г. к бюджетной консолидации после сильного наращивания расходов в 2020 г. При этом повлияет и то, что оценки падения экономики в 2020 г. стали скромнее: значит, и восстановительный рост будет меньше. Так, Банк России уточнил, что снижение ВВП будет ближе к 4%, а мы склоняемся к тому, что падение могло составить около 3,5%. Мы ожидаем, что ВВП вырастет в 2021 г. на 2−2,5%, Банк России — на 3−4%, а наш консенсус-прогноз по результатам опросов 25 профессиональных прогнозистов в начале ноября составил 2,7%. Впрочем, касательно 2021 г. очень много неопределенности, поэтому и рост на 3,9% возможен».

По его словам, рост российской экономики при ряде благоприятных условий, действительно, может превысить 3,9%.

«Это возможно при быстром улучшении ситуации с пандемией — и в России, и в мире, более высоких расходах федерального бюджета, продолжении роста цен на нефть, — сказал Кондрашов. — Важно и улучшение условий ведения бизнеса, однако вряд ли стоит ожидать, что даже самые решительные меры успеют сильно сказаться в 2021 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году российская экономика может вырасти на 2−2,5%.

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