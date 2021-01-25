Чита, , 10:02 — REGNUM Рекордные за последние три года суммы на работу по защите населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод получит в 2021 году Забайкалье. Как пояснили в пресс-службе правительства края, если в 2019 году регион получил 21 миллион рублей, а 2020-ом — 54,7 миллиона рублей, то текущем году для защиты от паводков региону предусмотрено 67,9 миллиона рублей.

«279 населенных пунктов Забайкальского края периодически в той или иной мере страдают от негативного воздействия паводковых вод. Для нас было крайне важным увеличить размер субвенций из федерального бюджета, что позволило бы защитить наибольшее количество жителей Забайкальского края. Нам это удалось.

В результате работы с Росводресурсами, Минприроды России, мы последовательно увеличиваем объем выделяемых субвенций начиная с 2020 года», — сказал министр природных ресурсов региона Сергей Немков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводок в Забайкальском крае начался 8 июля 2018 года. До этого в регионе долгое время шли дожди. В итоге реки вышли из берегов и затопили сотни домов и дорог в четырёх районах региона, снесли несколько мостов, в том числе один железнодорожный. Каштакский мост в Чите также подвергся разрушению. Сперва центральную опору моста накренило под воздействием мощных потоков воды, а потом мост и вовсе разломался пополам.

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