Москва, , 10:02 — REGNUM В России производители кондитерских изделий столкнулись с трудностями по закупке сахара по фиксированной цене, сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслава Лашманкина.

По его словам, для кондитеров стоимость сахара при закупке составляет 39−44 рубля за килограмм, тогда как согласно соглашению о стабилизации цен предусмотрены предельные цены на сахар в размере 36 рублей у производителей.

При этом подорожание сахара скажется на себестоимости кондитерской продукции от 6 до 30%. Сильно могут подорожать конфеты и торты, в которых доля сахара особенно высока.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производителями о снижении и удержании цен на ряд продовольственных товаров, включая сахар и подсолнечное масло, до конца I квартала 2021 года.

Согласно данным Росстата, в декабре цены на сахар-песок в России снизились в среднем на 4,08% по сравнению с предыдущим месяцем. За период новогодних праздников, с 1 по 11 января, они снизились ещё на 0,7%. В то же время цены на подсолнечное масло, несмотря на соглашения, продолжали расти. Сообщалось, что в декабре оно подорожало на 1,7%, а за время праздников — ещё на 0,1%.

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