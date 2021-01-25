Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновской области средства на ремонт учреждений здравоохранения, предусмотренные в 2022 году, планируется «перекинуть» на 2021 год. Об этом сегодня, 25 января, написал на своей странице в «Фейсбуке» глава региона Сергей Морозов.

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По его словам, он начал «новую рабочую неделю» с вопросов здравоохранения, отметив, что завершился первый этап ремонтных работ в поликлинике № 1 на Гагарина. На дальнейшие ремонтные работы будет предоставлено в течение трёх лет 75 млн рублей.

Сергей Морозов отметил, что приоритетом для региона остаётся модернизация первичного звена, и обновление учреждений здравоохранений.

«Поэтому принял решение, что финансовые ресурсы, которые у нас запланированы на строительно-монтажные и ремонтные работы по всем медучреждениям на 2022 год, должны быть сдвинуты на 2021 год», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным региональных властей, в 2021 году в Ульяновской области 44% от общего числа поликлиник региона перейдут на «Новую модель медицинской организации». Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Ульяновской области Виктор Мишарин заявлял, что на реализацию мероприятий программы модернизации будет направлено 3 млрд рублей, в том числе на строительство 47 учреждений.

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