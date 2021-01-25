Москва, , 09:56 — REGNUM Сокращение внешнего долга может быть признаком снижения в России экономической активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующие данные ЦБ РФ.

«К новостям Банка России о сокращении внешнего долга надо подходить очень внимательно, следя за руками ньюсмейкеров. Речь идет не о государственном внешнем долге, а о совокупном долге государства и российского бизнеса. При этом на долю государства из этих 470 млрд долларов приходится лишь порядка 12,5%, а вот 87,5% всей этой задолженности лежит на плечах российских субъектов экономической деятельности, — пояснил Ордов. — При этом международные резервы РФ на начало года составляли 597,4 млрд долларов и с 2016 года цинично продолжают расти».

По его словам, с макроэкономической точки зрения ситуация изумительная, а с точки зрения компании, привлекшей внешнее финансирование, всё выглядит гораздо печальней.

«Дело в том, что раньше подобное соотношение международных резервов и совокупного внешнего долга приводило к относительному дешевому и доступному зарубежному финансированию российских компаний, а теперь рефинансирование и привлечение нового долга российскими компаниями стало заметно сложнее, — сказал Ордов. — Важно еще не забывать про стремительно растущий государственный внутренний долг, который на начало года по текущему курсу составляет порядка 187,9 млрд долларов».

Ордов подчеркнул, что сокращение долга может быть признаком снижения в России экономической активности.

«Мы живем в рыночной экономике, основой развития которой является кредит. Сокращение кредита свидетельствует о снижении инвестиционной активности, результаты чего мы в среднесрочной перспективе почувствуем в низких темпах экономического роста и падении эффективности экономики на фоне наших основных конкурентов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, объём внешнего долга России по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 млрд долларов.