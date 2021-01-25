Москва, , 09:59 — REGNUM На российском авторынке подорожали на 0,8 — 5,4% машины французской компании Renault 2020 и 2021 модельных годов, за исключением модели Duster 2020 года. Об этом 25 января сообщается на портале «Цена Авто».

В январе цены на модели французской марки в России выросли на 8 — 47 тыс. рублей. Так, популярные на российском авторынке седаны Logan и хэтчбеки Sandero стали стоить на 8 — 12 тыс. рублей дороже.

Диапазон цен на Logan теперь составляет от 683 000 до 889 000 рублей, а Sandero продается по цене от 697 000 до 902 000 рублей.

Также подорожали Renault Arkana 2021 года — на 28 тыс. рублей. На российском авторынке теперь они стоят от 1 211 000 до 1 636 000 рублей. Эта же модель прошлого модельного года продается теперь по цене от 1 209 000 до 1 724 000 рублей.

Цены на Duster 2021 года выросли на 22 — 47 тыс. рублей (от 912 000 до 1 277 000 рублей).

Кроме того, изменились цены на Renault Kaptur. Теперь цены на Renault Kaptur выглядят так:

Renault Kaptur 2020 года — от 1 138 000 до 1 630 000 рублей (на 23−25 тыс. руб.);

Renault Kaptur 2021 года — от 1 140 000 до 1 632 000 рублей (на 25−27 тыс. руб.).

Ранее стало известно, что с момента выхода модели Duster на российский рынок в марте 2012 года дилеры французской марки продали в России 450 тыс. экземпляров этого авто.

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