Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда выделяют 8,6 млн рублей на развитие индустриальных парков. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, из резервного фонда республики выделяется 8600 тыс. рублей. Средства предоставляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов:

«В целях реализации мероприятий по созданию и развитию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков на территории Чувашской Республики».

Главным распорядителем бюджетных средств назначено министерство промышленности и энергетики, деньги получит автономное учреждение «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года из резервного фонда Чувашской Республики выделено 42 039,7 тыс. рублей. Средства были направлены «для реализации плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в рамках борьбы с коронавирусом.

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