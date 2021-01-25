Саратов, , 09:57 — REGNUM В Саратовском научно-исследовательском институте технологий органической, неорганической химии и биотехнологий в рамках реализации двух инвестиционных проектов состоялся торжественный запуск опытно-промышленных линий по производству хлорида магния и экологически чистой бытовой химии. Мероприятия по этому поводу прошли накануне, сообщает 25 января пресс-служба минэкономразвития области.

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Благодаря новому производству потребители смогут использовать безопасные для здоровья человека и окружающей среды средства с антисептическими компонентами, уничтожающими бактерии и вирусы на коже, обработанной поверхности, что актуально в условиях распространения COVID-19. Так, новое производство обеспечит выпуск биоразлагаемого жидкого мыла с антисептическим эффектом, чистящей пасты, бытового и технического моющего средства.

На сегодняшний день импорт хлорида магния в Россию составляет 100% и закупается в Китае и Франции. Новое производство позволит обеспечить российские компании высококачественной отечественной продукцией. Запуск новых производств позволил создать 150 рабочих мест. На предприятии планируют разработать и организовать производство ментола для фармацевтической, химической и пищевой промышленности.

ИА REGNUM напоминает, по итогам десяти месяцев 2020 года общий объём инвестиций в России несколько уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 95,9%. По объёму привлечённых средств лидирует Татария — 367 млрд руб., но инвестиционная привлекательность этой республики несколько снизилась — 93,2% от показателя прошлого года. Среди регионов ПФО, сумевших привлечь инвестиций более чем на 100 млрд руб. (Башкирия, Татария, Пермский край, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области), все кроме Башкирии демонстрируют спад по сравнению с прошлым годом.

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