Москва, , 09:34 — REGNUM По итогам 2020 года российские автолюбители приобрели 1424 новых авто марки Cadillac, что на 46% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба GM Россия.

Увеличению продаж марки в кризисный период способствовало расширение модельного ряда бренда в России.

Так, в начале 2020 года в РФ появился модернизированный кроссовер Cadillac XT5. В феврале прошлого года стартовали продажи модели XT6 с тремя рядами кресел. В следующем месяце российские дилеры Cadillac приступили к приёму заказов на новый компактный кроссовер XT4, который клиенты получат уже в этом месяце.

Кроме того, по словам генерального директора General Motors Россия (является владельцем Cadillac) Чиприана Сута, в скором времени будет обновлена флагманская модель — Cadillac Escalade.

Напомним, президенту Соединённых Штатов Джо Байдену после инаугурации был предоставлен спецавтомобиль — бронированный лимузин Cadillac, который считается одним из самых безопасных в мире. Это авто называется также «Зверем».

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