Ташкент, , 09:17 — REGNUM Инвестиционное соглашение о строительстве двух ветряные электростанций подписали министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления компании ACWA Power Мухаммад Абу Найан, сообщили 25 января в пресс-службе узбекистанского ведомства.

Согласно подписанному соглашению, саудовская компания планирует построить две электростанции мощностью 1 ГВт в Навоийской и Бухарской области.

Церемония подписания соглашения состоялась 24 января в рамках визита делегации из Саудовской Аравии. Стороны также приняли участие в закладке первого камня в строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Сырдарьинской области Узбекистана.

Напомним, в марте 2020 года представители компании ACWA Power и руководства Узбекистана подписали соглашение о строительстве ТЭС мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области. Стоимость проекта оценивается в $1,2 млрд.