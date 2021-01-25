Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Галерея» заключается договор передачи части имущества должника. В составе имущества — земельный участок для эксплуатации кинотеатра «Победа», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленной информации, речь идёт о лоте, в состав который входят три позиции, расположенные в Чебоксарах по проспекту 9-ой Пятилетки, 14: земли населенных пунктов с разрешенным использованием под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) общей площадью 11 688 кв. метров, торговый павильон площадью 158,8 кв. метров и земельный участок площадью 546 кв. метров (земли населенных пунктов) с разрешенным использованием: для эксплуатации кинотеатра «Победа».

Отмечается, что данный лот не раз выставлялся на торги, в том числе в ноябре 2019 года начальная цена лота была определена в размере 54 324 000 рублей. Договор купли-продажи заключается «с лицом, имеющим право преимущественного приобретения», отмечается в сообщении.

«В связи с признанием несостоявшимися повторных торгов по продаже имущества должника и волеизъявлением ИП Качковой Т.Ю., являющегося кредитором ООО «Галерея», требования которого обеспечены залогом указанного имущества, на оставление за собой предмета залога, заключен договор передачи № 6 от 19 января 2021 года с индивидуальным предпринимателем Качковой Татьяной Юрьевной», — говорится, в частности, в сообщении.

Указанная в документе цена приобретения имущества — 48 891 600 рублей.

Отметим, что кинотеатр «Победа» открылся в Чебоксарах в 1987 году, в 2000 году на его месте планировали построить развлекательный центр, а в 2012 году стали сносить.

Согласно картотеке Арбитражного суда Чувашии, ООО «Галерея», расположенное в Чебоксарах, в октябре 2018 года признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Тогда решением суда включено в третью очередь реестра требований кредиторов общества требование ИП Татьяны Качковой в сумме 106 960 962 рублей 55 копеек.