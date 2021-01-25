Нур-Султан, , 08:55 — REGNUM Мясо курицы и яйца в Казахстане подорожали из-за роста цен на корма. Об этом заявил президент объединения юридических и физических лиц «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов, сообщает агентство КазТАГ.

По его словам, цены на корма на 70% определяют себестоимость мяса птицы и яиц. Шарипов отметил, что пшеница за год подорожала в два раза, кукуруза — в полтора, масленичные культуры — в три раза.

Глава союза считает, что рост цен на зерно связан с системными проблемами в отрасли. В частности, в республике отсутствует государственный фуражный фонд. Кроме того, в Казахстане нет племенной базы, что вынуждает производителей импортировать цыплят.

Напомним, по итогам 2020 года куриные яйца в Казахстане подорожали на 19,6%. По состоянию на 26 декабря средняя стоимость десятка яиц составляла 362 тенге (64,6 рубля).

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