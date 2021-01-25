Москва, , 08:50 — REGNUM Власти России намерены перекрыть один из крупнейших каналов вывода денежных средств за рубеж. Работу над соответствующим законопроектом, который предполагает запрет зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом, возобновили Министерство юстиции и Банк России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников обсуждения законопроекта.

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Криминальная схема с использованием исполнительных листов для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов стала известна в 2017 году и получила название «молдавской».

Издание отмечает, что инициатива, призванная пресечь легализацию и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы, разрабатывалась в 2019 году. Как сообщал «Коммерсантъ», в первой редакции её рассматривать не стали, «поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход».

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Сейчас к обсуждению этого законопроекта вернулись. Процедуру хотят осложнить новым условием: взыскатель — компания или гражданин — для получения возмещения по исполнительному листу должен будет иметь счёт в российском банке. Это правило распространится в том числе на нерезидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Госдуму РФ был внесён пакет законопроектов, направленных в том числе на определение контролирующих лиц страховых и кредитных организаций, а также о мерах воздействия на них в целях недопустить вывод средств за рубеж.

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