Сеул, , 08:36 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее выявлено рекордно маленькое число поддельных купюр с 1998 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране было обнаружено 272 поддельные купюры, что на 6,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с тем, что из-за пандемии коронавируса использование наличных денег сократилось до минимума.

Известно, что за год в стране было конфисковано 26 купюр номиналом 50 тыс. вон, 115 купюр номиналом 10 тыс. вон, 116 купюр номиналом 5 тыс. вон, 15 купюр номиналом 1 тыс. вон.