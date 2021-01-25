Иркутск, , 08:20 — REGNUM Арбитраж Иркутской области отказал в удовлетворении иска ООО «Звезда», которое связывают с семьёй бывшего губернатора Сергея Левченко. Компания пыталась взыскать с фонда капитального ремонта Иркутской области почти 63 млн рублей. Вердикт суда может быть обжалован в Четвертый арбитражный апелляционный суд. Тем временем 21 января 2021 года по другому делу фонд взыскал со «Звезды» более 515 млн рублей. Решение также ещё могут оспорить в вышестоящей инстанции, передаёт ИА REGNUM.

В иске, поданном «Звездой» в марте 2020 года, речь шла «о взыскании 62 942 740 руб. 20 копеек процентов по ст. 395 ГК РФ с 03.03.2020 по день фактического исполнения обязательства». Детали пока неизвестны.

По иску фонда требование удовлетворили частично. Истец настаивал на взыскании 541 640 915 рублей 46 копеек, обосновывая сумму применением последствий ничтожных сделок — договоров на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от 2018 года. Суд же взыскал «неосновательное обогащение в размере 515 494 550 руб. 52 копеек» и 6 тыс. рублей судебных расходов.

Оба дела слушала судья Епифанова.

Напомним, в сентябре 2020 года был задержан сын бывшего губернатора — Андрей Левченко, который был областным депутатом. Фигурантом по делу также проходил топ-менеджер «Звезды». В основу расследования легла реализация программы модернизации лифтов в регионе. «Звезда», которая на сегодня обанкрочена, была подрядчиком по ряду госконтрактов, но её исключили из реестра и расторгли контракты. Были обнаружены нарушения, в том числе при участии в тендерах. «Звезда» попыталась через суд взыскать крупную сумму с фонда за разрыв контрактов, но неудачно.

В августе 2020 года компания также проиграла иск прокуратуре, с которой требовала 2,6 млн рублей, якобы причинённых убытков.

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