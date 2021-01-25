Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 22 января завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,45%, до $55,17. Нефтяной рынок находился под давлением до открытия американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На азиатской и европейской сессиях цена упала на 2,77%, до $54,46 на фоне ухода инвесторов от риска, а также на ожиданиях публикации слабого отчета по запасам нефти в США из-за новой вспышки коронавируса в Китае.

Отскок на 2,28% произошел после публикации сильных данных по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг от Markit. Индекс деловой активности в сфере услуг в январе составил 57,5 (прогноз был 53,6).

Индекс деловой активности в производственном секторе за аналогичный период составил 59,1 (прогноз был 56,5). Два показателя превысили ожидания рынка и предыдущие значения, напомнив инвесторам, что экономика США продолжает восстанавливаться даже в условиях возобновления пандемии.

Последний отчет минэнерго США показал, что на неделе 9−15 января запасы нефти выросли на 4,4 млн баррелей (прогноз был 1,167 млн баррелей). Запасы бензина упали на 300 тыс. баррелей (прогноз был +2,7 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 500 тыс. баррелей (прогноз была +600 тыс. баррелей). Добыча нефти не изменилась и составляет 11 млн баррелей в сутки. После публикации отчета цена нефти Brent снизилась с $55,69 до $55,08.

Сегодня, 25 января, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на уровне $55,31 (+0,24%). Цена находится в середине диапазона $54,40 — 56,20. Что бычий тренд не угас, покупателям нужно в течение двух трех суток закрепиться выше $56,60.

Общий настрой на стороне покупателей, даже несмотря на новую вспышку коронавируса в Китае. Сегодня ожидается восстановление цены до $56,20.

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