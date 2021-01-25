Москва, , 08:15 — REGNUM Самыми продаваемыми новыми моделями авто в Москве по итогам 2020 года стали Kia Rio и Volkswagen Polo соответственно. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В российской столице за прошлый год было продано 10 006 машин KIA Rio, что на 2% больше, чем в 2019 году. На втором месте модельного рейтинга Москвы оказался Volkswagen Polo. За период с января по декабрь 2020 года жители Москвы приобрели 8885 единиц этой модели. При этом реализация немецкого автомобиля снизилась в годовом сравнении на 20%.

Замыкает тройку лидеров Hyundai Creta (7781 ед.; — 1,7%). Четвертое и пятое места занимают Nissan Qashqai (6099 ед.; +20%) и Volkswagen Tiguan (5923 ед.; — 12,5%) соответственно.

За 2020 год на авторынке Москвы было продано 195 869 автомобилей — на 13% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, по итогам января — ноября 2020 года самой продаваемым автомобилем с пробегом в Москве стал Ford Focus.

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