Хабаровск, , 08:26 — REGNUM В Хабаровском крае усовершенствуют работу с инвесторами — создан новый инвестиционный портал, который обеспечит бесперебойное сопровождение инвесторов, окажет помощь в реализации масштабных бизнес-проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На сайте представлена вся актуальная информация, необходимая инвестору. В течение двух недель портал будет работать в тестовом режиме.

При разработке портала Агентство по привлечению инвестиций и развития инноваций края (АПИРИ) учитывало предложения бизнес-сообщества, требования стандарта Агентства стратегических инициатив, а также опыт топ-5 регионов страны с лучшим инвестиционным климатом.

Ресурс ориентирован как на российских, так и на зарубежных инвесторов. Есть англоязычная и мобильная версии.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ решило, что сейчас самое время побороться с монополией, угрожающей российскому финансовому рынку. Кто этот грозный монополист и какие меры могут быть против него приняты, рассказала обозреватель агентства Галина Смирнова.