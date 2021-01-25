Тюменский район, Тюменская область, , 07:51 — REGNUM В Тюменском районе разработали несколько новых туристических маршрутов, где ждут земляков и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В одной из старейших деревень Ирбитского тракта Насекина в музее крестьянского быта приглашают на сибирское подворье с посиделками, где угощают травяным чаем и яствами из русской печи.

На этностойбище в Богандинском предлагают окунуться в удивительную культуру ханты, манси и ненцев. Для любителей сыра организована экскурсия в сыроварни Кулаково и Каменки.

Туристы уже успели оценить экскурсии на акваферму в Червишево, где можно посмотреть, как выращивается рыба ценных пород, и продегустировать продукцию.

Маршрут «Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени» говорит сам за себя — это отдых на горячих источниках. В январе на данном маршруте уже побывали туристы из Москвы, Хакасии, Перми и Воронежа.