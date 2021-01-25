Бийск, Алтайский край, , 07:33 — REGNUM Арбитраж Алтайского края удовлетворил иск АО «Промысловое хозяйство «Предгорное» из Бийска и ввёл в отношении него первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 23 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск о собственном банкротстве промысловое хозяйство подало в конце июля 2020 года.

Временным управляющим утвердили Викторию Рубцову из Томской области — члена Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство». 23 июня она должна будет отчитаться по итогам наблюдения, и будет решена дальнейшая судьба охотничьего хозяйства.

Решением суда гендиректора «Предгорного» Александра Чайковского обязали «передать временному управляющему перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, заверенные руководителем должника копии бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, сведения об изменениях в составе имущества должника за период после возбуждения дела о банкротстве».

По данным ЕГРЮЛ, «Предгорное» было создано путём преобразования федерального госпредприятия в марте 2010 года. Учредитель — Росимущество в Алтайском крае. Уставный капитал — 270 тыс. рублей.