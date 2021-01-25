Анастасия Степанова, 25 января 2021, 07:01 — REGNUM В Крыму на приватизацию в виде единого имущественного лота выставлен старейший завод марочных вин «Коктебель», цена на который стартует с 100,18 млн рублей. 26 января 2021 года определится победитель. До тендера допущены три из четырех претендентов. ИА REGNUM выяснило, кто же пытается приобрести актив.
Справка: завод «Коктебель» ведёт свою историю с 1879 года. Он базируется на побережье Чёрного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии на берегу Коктебельского залива. На сайте предприятия отмечается, что в его активе собственные виноградники на площади около 1070 га. Ранее предприятие работало как государственный совхоз-завод «Коктебель», а впоследствии как ЗАО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель». На сегодня мощности арендует одноимённое ООО.
Тендер на госактив
Министерство имущественных и земельных отношений Крыма 25 декабря 2020 года разместило сообщение о продаже единым лотом имущества — движимого и недвижимого, а также земельных участков, которые переданы в аренду ООО «Завод марочных вин Коктебель» до 21 апреля 2064 года. Аукцион стартует с начальной ценой 100 180 118 рублей 91 копейка и «шагом аукциона» — 4 998 987 рублей 93 копейки (4,99% начальной цены продажи). Торги пройдут 26 января 2021 года в 10:00. Победителем станет тот, кто предложил наибольшую цену.
Этому извещению предшествовал приказ министерства от 22 декабря 2020 года № 7444 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым». Из документа следует, что при оценке стоимость недвижимости составила 80,842 млн рублей, движимого имущества — 1,97 млн рублей, а земельных участков — 17,359 млн рублей.
Среди реализуемой недвижимости 73 наименования, в составе которых водозаборные скважины, здания магазинов, склады, нежилые здания, некий коттедж почти на 190 кв. м, котельная, профилакторий, цеха, спиртохранилище. Движимое имущество включает ограждения, навесы, ёмкости, теплосеть, резервуары, бетонную дорогу, а также гаражи и сараи. Что касается земельной части лота, то в этом списке 12 пунктов. Площадь участков варьируется от 472 до 127 260 кв. м.
Претенденты и допущенные компании
На актив, пока ещё принадлежащий властям Крыма, претендовали четверо, но один из претендентов не был допущен до участия. Это АО «Новый бизнес парк» из Москвы, созданное в феврале 2020 года. Министерство уточнило, что поданные обществом документы не соответствовали требованиям документации.
Для справки: АО «Новый бизнес парк» работает в сфере консультирования по вопросам бизнеса. Директор — Евгения Стеблина, а учредителем выступило ООО «Практика», которое работало с ноября 2019 года, но с 30 ноября 2020 года числится в стадии ликвидации.
К торгам допущены трое — непосредственно действующий арендатор ООО «Завод марочных вин Коктебель», физлицо — Андрей Ильич Шкловский и ООО «НТЦ «Кристаллкор».
Арендатор активов — ООО «Завод марочных вин Коктебель» было создано в пгт. Коктебель в октябре 2014 года. Его уставный капитал — 50 млн рублей. По открытым данным, на заводе работают почти 450 человек. Директор с апреля 2017 года — Владислав Бутаков. Он же числится директором крымского ООО «Вернисаж» из города Судак (торговля пищевыми продуктами), а также владельцем доли в ООО «Концептавто» (Санкт-Петербург), созданного в январе 2021 года. Последнее работает в сфере розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и на 50% принадлежит Отари Шарашидзе.
Для справки: данные Отари Шарашидзе совпадают с данными фигуранта списка кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, обнародованного в 2019 году. Отмечено, что его кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы.
Возвращаясь к ООО «Завод марочных вин Коктебель». Владельцы не менялись с даты основания. Ими являются ООО «Гатчинский спиртовой завод» с долей 99,8% и Елена Якубчик.
Гатчинский спиртзавод работает с февраля 2002 года, прописан в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Уставный капитал — 80 млн рублей. Владельцы — Елена и Михаил Якубчики. В активе спиртзавода — ООО «Торговый дом «Альфа вин».
Семье Якубчиков также принадлежат несколько десятков компаний в Москве, Крыму и Ленинградской области, в том числе ООО «Карельская фабрика» (производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод), ООО «Винпром» (совладелец — Пётр Чемер, имеет отношение к группе компаний «Русские оригинальные напитки» (РОН) из Самарской области), ООО «Испытательный центр «Тест-эксперт» (разведение лабораторных животных, совладелец — Геннадий Афиногенов) и другие.
Любопытный факт: некоторые издания ранее называли Михаила Якубчика и директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина родственниками. Например, по данным ТАСС, девичья фамилия супруги Нарышкина Татьяны — Якубчик.
Второй претендент на крымский завод — Андрей Ильич Шкловский. В его активе было четыре компании в Пермском крае и Татарии, но действующих на сегодня всего одна — ООО «Бонусмолл» в Перми. Компания работает с 2015 года в сфере розничной торговли вне магазинов, палаток, рынков.
Для справки: на сайте пермского отделения общественной организации «Деловая Россия» в списке членов также фигурирует некий Андрей Ильич Шкловский — руководитель отдела инвестиционных проектов ГК «Финструм».
Третий претендент на активы — ООО «НТЦ «Кристаллкор». Учреждено в Санкт-Петербурге в октябре 2004 года путём реорганизации в форме выделения. Правопредшественник — ООО «Научно-технический центр «Кристаллкор», которое работало с 2000 года и прекратило существование в 2011 году.
Участник торгов на покупку винного завода работает в сфере строительства жилья и нежилых объектов. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей. Компания принадлежит директору Андрею Титкову (доля — 95%) и Владимиру Тимофееву. В активе Титкова ещё несколько компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса, научных исследований и производства химвеществ. На сайте «Кристаллкора» заявлено, что это холдинг, среди клиентов которого есть госкорпорация «Росатом», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (владельцы — АО «Урал-Драгмет» и группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга), сербский институт ядерных наук и другие.
Для справки: владелец 5% доли в ООО «НТЦ «Кристаллкор» Владимир Тимофеев ранее был директором ООО «Уралдрагмет плюс», которое было ликвидировано в июле 2020 года. Принадлежало ООО кипрской фирме «АЙСБЕТТЕР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» — совладельцу «Уральской золото-платиновой компании».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Крыму уже был приватизирован один винзавод — «Массандра». Его продали с торгов за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала «дочка» банка «Россия» — ООО «Южный проект».
Для справки: небольшую долю в «Южном проекте» имеет директор ООО Анна Ласточкина, которая также имеет долю в ООО «Лантана», подконтрольном Дмитрию Мансурову. «Лантана», в свою очередь, — собственник ООО «Инвестиционная компания «Аброс».