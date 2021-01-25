25 января 2021 | Время чтения 6 мин

Из четырёх претендентов на старейший винзавод Крыма, до торгов допущены три заявителя.

Анастасия Степанова, , 07:01 — REGNUM В Крыму на приватизацию в виде единого имущественного лота выставлен старейший завод марочных вин «Коктебель», цена на который стартует с 100,18 млн рублей. 26 января 2021 года определится победитель. До тендера допущены три из четырех претендентов. ИА REGNUM выяснило, кто же пытается приобрести актив.

Винзавод Коктебель (сс)vbnhjafy

Тендер на госактив

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма 25 декабря 2020 года разместило сообщение о продаже единым лотом имущества — движимого и недвижимого, а также земельных участков, которые переданы в аренду ООО «Завод марочных вин Коктебель» до 21 апреля 2064 года. Аукцион стартует с начальной ценой 100 180 118 рублей 91 копейка и «шагом аукциона» — 4 998 987 рублей 93 копейки (4,99% начальной цены продажи). Торги пройдут 26 января 2021 года в 10:00. Победителем станет тот, кто предложил наибольшую цену.

Этому извещению предшествовал приказ министерства от 22 декабря 2020 года № 7444 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым». Из документа следует, что при оценке стоимость недвижимости составила 80,842 млн рублей, движимого имущества — 1,97 млн рублей, а земельных участков — 17,359 млн рублей.

Среди реализуемой недвижимости 73 наименования, в составе которых водозаборные скважины, здания магазинов, склады, нежилые здания, некий коттедж почти на 190 кв. м, котельная, профилакторий, цеха, спиртохранилище. Движимое имущество включает ограждения, навесы, ёмкости, теплосеть, резервуары, бетонную дорогу, а также гаражи и сараи. Что касается земельной части лота, то в этом списке 12 пунктов. Площадь участков варьируется от 472 до 127 260 кв. м.

Претенденты и допущенные компании

На актив, пока ещё принадлежащий властям Крыма, претендовали четверо, но один из претендентов не был допущен до участия. Это АО «Новый бизнес парк» из Москвы, созданное в феврале 2020 года. Министерство уточнило, что поданные обществом документы не соответствовали требованиям документации.

К торгам допущены трое — непосредственно действующий арендатор ООО «Завод марочных вин Коктебель», физлицо — Андрей Ильич Шкловский и ООО «НТЦ «Кристаллкор».

Арендатор активов — ООО «Завод марочных вин Коктебель» было создано в пгт. Коктебель в октябре 2014 года. Его уставный капитал — 50 млн рублей. По открытым данным, на заводе работают почти 450 человек. Директор с апреля 2017 года — Владислав Бутаков. Он же числится директором крымского ООО «Вернисаж» из города Судак (торговля пищевыми продуктами), а также владельцем доли в ООО «Концептавто» (Санкт-Петербург), созданного в январе 2021 года. Последнее работает в сфере розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями и на 50% принадлежит Отари Шарашидзе.

Возвращаясь к ООО «Завод марочных вин Коктебель». Владельцы не менялись с даты основания. Ими являются ООО «Гатчинский спиртовой завод» с долей 99,8% и Елена Якубчик.

Гатчинский спиртзавод работает с февраля 2002 года, прописан в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Уставный капитал — 80 млн рублей. Владельцы — Елена и Михаил Якубчики. В активе спиртзавода — ООО «Торговый дом «Альфа вин».

Семье Якубчиков также принадлежат несколько десятков компаний в Москве, Крыму и Ленинградской области, в том числе ООО «Карельская фабрика» (производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод), ООО «Винпром» (совладелец — Пётр Чемер, имеет отношение к группе компаний «Русские оригинальные напитки» (РОН) из Самарской области), ООО «Испытательный центр «Тест-эксперт» (разведение лабораторных животных, совладелец — Геннадий Афиногенов) и другие.

Второй претендент на крымский завод — Андрей Ильич Шкловский. В его активе было четыре компании в Пермском крае и Татарии, но действующих на сегодня всего одна — ООО «Бонусмолл» в Перми. Компания работает с 2015 года в сфере розничной торговли вне магазинов, палаток, рынков.

Третий претендент на активы — ООО «НТЦ «Кристаллкор». Учреждено в Санкт-Петербурге в октябре 2004 года путём реорганизации в форме выделения. Правопредшественник — ООО «Научно-технический центр «Кристаллкор», которое работало с 2000 года и прекратило существование в 2011 году.

Участник торгов на покупку винного завода работает в сфере строительства жилья и нежилых объектов. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей. Компания принадлежит директору Андрею Титкову (доля — 95%) и Владимиру Тимофееву. В активе Титкова ещё несколько компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса, научных исследований и производства химвеществ. На сайте «Кристаллкора» заявлено, что это холдинг, среди клиентов которого есть госкорпорация «Росатом», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (владельцы — АО «Урал-Драгмет» и группа «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга), сербский институт ядерных наук и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Крыму уже был приватизирован один винзавод — «Массандра». Его продали с торгов за 5,327 млрд рублей. Покупателем стала «дочка» банка «Россия» — ООО «Южный проект».