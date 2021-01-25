Москва, , 04:04 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал крупному акционеру «Народного банка» в признании решения Центробанка России об отзыве лицензии незаконным. Решение суда пока не обнародовано, детали неизвестны. К моменту рассмотрения иска банк не только был лишён лицензии, но и признан банкротом. Вердикт суда может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

21 января 2021 года в карточке дела появилась запись о вердикте судьи Полукарова — «отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью». В споре глава правления Сергей Турбин и главный акционер Станислав Кузнецов требовали признания «незаконными приказа Центрального Банка Российской Федерации от 24.07.2020 года №ОД-1174». В документе речь шла об отзыве лицензии. Также оспаривался приказ ЦБ РФ от этой же даты, но которым была введена временная администрация «в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций».

Напомним, лицензии банк, занимавший по размеру активов 297-е место, лишился 24 июля 2020 года вместе ещё с тремя юрлицами. Учрежден он был в 1993 году в Карачаево-Черкесии, где работал под названием «Лакма». К дате отзыва лицензии более 71% доли в «Народном банке» принадлежало члену совета директоров Станиславу Кузнецову.

В рамках банкротного дела банка 14 января 2021 года в суд поступило заявление от третьего лица, которое не является акционером, но готово предоставить средства для расчётов с кредиторами. Заявление пока не рассмотрено.