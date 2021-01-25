Москва, , 03:30 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Сбербанка к «дочке» крупного российского производителя цемента АО «Евроцемент груп» — ООО «Петербургцемент». В счёт погашения долга по кредиту от 2017 года было обращено взыскание на имущество ответчика стоимостью свыше 7,3 млрд рублей. Оно будет реализовано с публичных торгов. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Долг, лёгший в основу спора по кредиту от 29 июня 2017 года, составил 11 717 538 755,46 рубля. Имущество, которое выступило по нему залогом, оценили на 7 323 928 441 рубля. Именно по такой цене планируется реализовать его с публичных торгов. Известно, что речь идёт о движимом имуществе.

Иск слушался с августа 2020 года. Третьим лицом в споре участвовало ПАО «Банк ВТБ», выступавшее первоначальным кредитором, но уступившее право требования долга.

Напомним, ещё осенью 2020 года крупные финансовые иски от банков были поданы и к самому АО «Евроцемент груп», которое было включено в список системообразующих предприятий РФ. Крупная группа по производству цемента получила от Сбербанка претензии почти на 22 млрд рублей, а от «Интеза банк» — на 0,6 млрд рублей. В конце декабря 2020 года иск к АО подала и госкорпорация «ВЭБ.РФ», претензии которой на сумму свыше 717 млн рублей начнут слушать 18 февраля 2021 года. Третьим лицом в спор пригласили ещё один актив группы — компанию «Мордовцемент».

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