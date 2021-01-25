Пекин, , 03:16 — REGNUM Команда знаменитого китайского агронома Юань Лунпина заявила о планах высаживать специальный рис, устойчивый к засоленным солонцеватым почвам для трансформации 6,7 млн га таких почв в ближайшие 10 лет, сообщает агентство Синьхуа.

Команда под руководством Юаня, которого в Поднебесной прозвали «отцом гибридного риса», заявила во время специальной конференции, прошедшей в городе Санья провинции Хайнань на юге Китая, что она уже подписала контракт на восстановление 400 тыс. га засоленных солонцеватых почв.

Команда Юаня успешно разработала различные вариации риса, устойчивого к засоленных солонцеватым почвам в 2017 году, из которых самый плодовитый дает более 800 кг риса на один му, что тождественно 12 тоннам с гектара. Данный рекорд был поставлен в провинции Цзянсу в 2020 году.

В Китае насчитывается порядка 100 млн га засоленных солонцеватых почв, из которых пятая часть может использоваться для земледелия.