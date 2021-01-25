Пекин, , 02:39 — REGNUM Китай потратил более 400 млрд юаней (около $61,73 млрд) бюджетных средство на борьбу с COVID-19 по данным на конец ноября 2020 года, сообщили в Министерстве финансов КНР.

Бюджетная система страны отдала высший приоритет борьбе с эпидемией таким образом, что граждане страны не должны тратиться на медицинское лечение, заявил министр финансов Лю Кунь. Он также добавил, что местные власти не будут чинить препятствий местным правительствам на сдерживание эпидемии и лечение заболевших ввиду наличия средств в достаточном объеме.

Вставая перед лицом трудностей в 2020 году, финансовая система страны исследовала новые пути для сглаживания влияния эпидемии на экономику страны, отметил Лю.

Китай установил бюджетный дефицит в 2020 году на уровне 3,6% от ВВП страны против 2,8% годом ранее. Также он выпустил государственных облигаций на триллион юаней в связи с COVID-19.