Лхаса, Китай, , 01:38 — REGNUM Автодорожная сеть Тибетского автономного района на юго-западе Китая в настоящее время протягивается на более чем 117 тыс. км, что на 50% больше, чем в 2015 году, сообщает агентство Синьхуа.

Протяженность железнодорожной сети Тибета достигла 954 км, если верить данным, представленным на четвертой сессии Собрания народных представителей Тибета 11-го созыва.

Транспорт в течение длительного времени был узким горлышком в вопросе развития Тибета, поскольку регион расположен на Тибетском нагорье с крайне сложными географическими условиями. Это серьезно затрудняет строительство дорог, а также ограничивает перечень доступных к применению технологий и увеличивает затратность.

С конца 2012 года Китай нарастил инфраструктурные инвестиции в Тибет. В настоящее время автодороги связали 95% поселковых администраций и 75% деревень региона с транспортной сетью.

Что касается воздушного транспорта, Тибет запустил 130 авиамаршрутов, связавших регион с 61 городом. Количество пассажирских поездок, обслуживаемых этими аэропортами, достигло почти 5,18 млн в 2020 году.