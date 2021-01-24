Москва, , 20:57 — REGNUM Заявление исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, который выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

«Ну, уже и уши себе отморозили! И в ногу стрельнули! И почку по дешману продали! Нет, они ещё и самообезглавить себя хотят!», — поделился Сергей Л.

Многие пользователи однозначно поддержали подобную идею. Они считают, что раз минэнерго Украины само предлагает данный вариант, то необходимо им помочь в этом.

«Ну, раз сами хотят, то надо незамедлительно отключить их», — считает Ханлар К.

Некоторые комментаторы предположили, что таким образом руководство Украины хочет отказаться от платы за предоставление электроэнергии с территории России. Они уверены, что украинская элита собирается присвоить все деньги с населения за электричество себе.

«Блин, ну это похоже на самострел. Впрочем, всё понятно. Свои пацаны хотят самостоятельно стричь своё стадо», — пишет Геннадий Ш.

Нашлись и те, кто указал на «европейский опыт», где некоторые страны также пытались отказаться от взаимодействия с Россией по вопросу электроэнергии. Они отметили, что ни у кого этого до конца не получилось сделать.

«На такое «отключение» потребует большого количества времени и много денег. Поинтересоваться можно у прибалтов, они до сих пор не «отключились», — написал Михаил Г.

Напомним, 24 января исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.