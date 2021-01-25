Мурманск, , 06:19 — REGNUM Уход Александра Крутикова с поста замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики может показаться неожиданным. О том, почему тактика «подмены развития Арктики» развитием только Мурманска не принесла желаемых плодов, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Достаточно сравнить цели развития, как они изложены в указах президента В. Путина «Об Основах государственной политики РФ в Арктике» и «Стратегии развития Арктической зоны РФ», и то, как развитие выглядело на самом деле, чтобы убедиться в совершеннейшей предсказуемости крутиковского ухода. Действительно, вместо развития «социалки», медицины, образования в Арктике, речь чаще всего шла и и продолжает идти об удобствах для промышленников, у которых на производствах люди работают вахтовым методом. Следовательно, ни в каких долговременных социальных проектах такие субъекты развития просто не нуждаются.

Небольшим исключением из этого правила было развитие города Мурманска, хотя к нему вся Русская Арктика не сводится. Но, следовательно, можно говорить о подмене программ, когда президенту России нужно одно, а Крутиков решительно гнет свою линию, вопреки «всяким там» распоряжениям сверху. Как же происходило развитие Арктической зоны РФ «по Крутикову»? Читайте статью Владимира Станулевича «Замминистра Крутиков развивал не столько Арктику, сколько Мурманск».