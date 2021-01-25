Москва, 25 января 2021, 01:02 — REGNUM На погашение долгов самарский завод АО «Авиакор» распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина выделена субсидия порядка 600 млн рублей. Корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова выяснила, кому принадлежит фирма, ради «недопущения банкротства» которой выделена столь значительная сумма из федерального бюджета.
Предприятие ведёт cвою историю с 1930 года, за 90 лет существования выпустив более 22,5 тыс. самолётов разных модификаций. Сейчас оно выполняет капремонт Ту-154, техническое обслуживание Ту-154, Ан-140, Ан-74 и поставляет компоненты. АО было учреждено в 1996 году, с уставным капиталом свыше 1 млрд рублей. Активом управляет созданное для производства вертолетов и самолетов ООО «Авиакор — Самарский авиационный завод», директор — Алексей Гусев.
АО «Авиакор — авиационные заводы» подавляющее большинство товарной продукции поставляет в рамках гособоронзаказа, причем в последние годы производство довольно низкое, вплоть до того, что на конец 2019 года чистые активы АО были отрицательными, составляя — 460 352 000 рублей. Плюс к тому времени у завода имелся остаток невозвращённого аванса Минобороны РФ «по невыполненному контракту в размере 1 044 905 тыс. рублей, который может быть классифицирован как просроченная задолженность». В целом просроченная кредиторская задолженность АО «Авиакор — авиационный завод» по состоянию
О бенефициарах самарского предприятия читайте в статье Анастасии Степановой «Бюджетные вливания в убыточный частный завод: при чём тут Дерипаска?».