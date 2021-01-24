Лямбирский район, , 15:23 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы республики Мордовия Артем Здунов подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Подписание документа состоялось в мордовском селе Лямбирь, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В рамках соглашения регионы будут развивать паломническо-туристические кластеры «Арзамас — Дивеево — Саров» и «Саранск — Темников — Санаксарь». Также планируется обмениваться лучшими региональными практиками.

«Есть специальное распоряжение, содержащее отраслевые разделы, в рамках которых осуществляется федеральное софинансирование различных проектов: строительство дорог, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство, восстановление объектов культурного наследия», — пояснил Никитин и добавил, что по каждому объекту в ближайшее время будет подготовлена проектно-сметная документация, вместе будут подготовлены изменения в постановление правительства РФ и обращения к федеральному центру.

Нижегородский губернатор отметил, что Темниковский район Мордовии сосредоточил значительный потенциал для развития религиозного, культурно-познавательно, экологического туризма.

По словам врио главы Мордовии Артема Здунова, было два пути: или развивать свой кластер, или развиваться вместе с Нижегородской областью в том кластере, который уже существует.

«Я посоветовался с председателем наблюдательного совета кластера, с администрацией президента, с полпредом президента в ПФО, и было принято решение: надо развиваться вместе! Наша задача — создать комфортные условия и увеличить поток туристов до нескольких миллионов человек. Будем над этим работать», — заверил Здунов. В частности, планируется сократить расстояние от Дивеева до Санаксарского монастыря в Темниковском районе, привести в надлежащее состояние дорогу от Сарова до Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Здунов на встрече с встрече с замглавы минспорта, молодежной политики и туризма Мордовии Мариной Жулиной отметил, что пока туристическая отрасль работает неэффективно. По его мнению, её развитию мешает ряд факторов. В том числе, недоступность объектов туризма для посещения в новогодние каникулы, а также слабая работа по созданию в городе новых зон притяжения для гостей из других регионов. Он также отметил высокий потенциал Темниковского района для развития туризма.

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