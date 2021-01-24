Киев, , 14:25 — REGNUM В текущем 2021 году экономику Украины ожидает рост. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщили 24 января в пресс-службе украинского лидера.

«Если говорить вообще про 2021 год, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», — рассказал Устенко.

По словам советника Зеленского украинская экономическая ситуация зависит от ситуации на внешних рынках. Любые изменения на внешних рынках по словам эксперта сказываются на «малых открытых экономиках», к которым относится и украинская экономика.

Экономист отметил, что за последние месяцы на внешних рынках росла стоимость тех сырьевых групп, экспортом которых занимается Украина (металлы, продукция сельского хозяйства). Ожидается, что данная тенденция в дальнейшем сохранится. Устенко также отметил и улучшение ситуации на мировых финансовых рынках.

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После завершения избирательной компании в Соединенных Штатах Америки и до инаугурации Байдена все фондовые рынки «пошли в рост», что по словам эксперта означает начало проявления активности кредиторами и инвесторами. По оценкам экономиста международные рынки за это время выросли более, чем на пятнадцать процентов.

«Это означает, что инвесторы, которые ранее искали «тихие гавани», сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», — заявил советник украинского президента.

Украина как государство должна в свою очередь серьезно подойти к таким задачам, как создание качественного инвестиционного климата, защита права собственности, улучшению судебной системы и другим вопросам, отметили в пресс-службе главы украинского государства, назвав перечисленные пункты «домашним заданием».

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