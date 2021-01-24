Киев, 24 января 2021, 14:25 — REGNUM В текущем 2021 году экономику Украины ожидает рост. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщили 24 января в пресс-службе украинского лидера.
По словам советника Зеленского украинская экономическая ситуация зависит от ситуации на внешних рынках. Любые изменения на внешних рынках по словам эксперта сказываются на «малых открытых экономиках», к которым относится и украинская экономика.
Экономист отметил, что за последние месяцы на внешних рынках росла стоимость тех сырьевых групп, экспортом которых занимается Украина (металлы, продукция сельского хозяйства). Ожидается, что данная тенденция в дальнейшем сохранится. Устенко также отметил и улучшение ситуации на мировых финансовых рынках.
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После завершения избирательной компании в Соединенных Штатах Америки и до инаугурации Байдена все фондовые рынки «пошли в рост», что по словам эксперта означает начало проявления активности кредиторами и инвесторами. По оценкам экономиста международные рынки за это время выросли более, чем на пятнадцать процентов.
Украина как государство должна в свою очередь серьезно подойти к таким задачам, как создание качественного инвестиционного климата, защита права собственности, улучшению судебной системы и другим вопросам, отметили в пресс-службе главы украинского государства, назвав перечисленные пункты «домашним заданием».
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