Токио, , 13:26 — REGNUM Планируемая продажа разработчика архитектуры микропроцессоров ARM американской компании Nvidia может быть заблокирована антимонопольными ведомствами нескольких стран. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

Базирующаяся в Великобритании компания ARM является одним из крупнейших в мире разработчиков и лицензиаров архитектуры микропроцессоров. Технология ARM является одной из самой популярной микропроцессорной архитектурой для портативных цифровых устройств. В 2016 году ARM был приобретён японских холдингом SoftBank Group, а в 2020 году начались переговоры о продаже ARM американскому производителю микросхем Nvidia.

По данным Nikkei Asian Review, эта сделка может быть не одобрена антимонопольными ведомствами некоторых стран, включая США. Отмечается, что на блокировании сделки настаивают представители других производителей микросхем, включая Intel и Qualcomm. В этих компаниях боятся, что покупка ARM компанией Nvidia создаст трудности для других производителей, которые покупают технологические лицензии у ARM.

Адвокат Акира Каваширо объяснил, что SoftBank Group не столкнулась с трудностями при покупке ARM в 2016 году из-за того, что этот холдинг работает в широком спектре и не занимается производством микросхем. Однако антимонопольные ведомства могут выступить против приобретения ARM одним из производителей микросхем из-за ожидаемого снижения конкурентности рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года стало известно, что стоимость сделки SoftBank и Nvidia по ARM может составить около $40 млрд.

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