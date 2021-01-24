Москва, , 10:53 — REGNUM Количество новых легковых автомобилей, приобретённых юридическими лицами в России в 2020 году, снизилось на 12% в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, на юридические лица в России в 2020 году было оформлено 218 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с 2019 годом доля корпоративных закупок на общем рынке легковых автомобилей снизилась с 15,6% до 14,9%.

Чаще всего юридические лица в 2020 году закупали автомобили Lada — на этого производителя пришлось 34,9 тыс. единиц приобретённой техники. Вторым по популярности автопроизводителем в корпоративном секторе стала корейская компания KIA с результатом в 20,7 тыс. автомобилей. Также в пятёрку лидеров корпоративного сектора легковых автомобилей по итогам года вошли Volkswagen, Toyota и Renault.

Самой популярной маркой автомобиля, закупаемого в 2020 году корпоративными клиентами, стал Volkswagen Polo. Также были востребованным модели Lada Largus, Kia Rio, Renault Logan и Toyota Camry.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году продажи легковых автомобилей на вторичном рынке в России выросли на 4% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи легковых иномарок в России за год выросли на 4%