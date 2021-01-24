Сеул, , 09:56 — REGNUM Стоимость акций LG Electronics на Корейской бирже выросла почти на 25% после публикации сообщений о возможном отказе компании от производства смартфонов. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что руководство LG готовится сократить или полностью отказаться от подразделения по производству смартфонов. Позже в LG подтвердили, что рассматриваются разные варианты, но не стали вдаваться в подробности.

За два дня после публикации этих сообщений стоимость акций LG Electronics выросла почти на четверть, а рыночная капитализация компании достигла 30,3 трлн вон ($27,6 млрд). Инвесторы положительно отреагировали на возможный выход LG из бизнеса смартфонов, так как он является убыточным для компании в последние пять лет.

В начале 2000-х годов LG была третьим по величине производителем мобильных телефонов в мире. Однако компания поздно перешла к производству современных смартфонов, в результате чего доля LG на глобальном рыке смартфонов к концу 2020 года сократилась до 1,9%.

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