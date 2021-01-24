Бразилиа, , 08:27 — REGNUM Китайская компания Huawei наняла на должность советника бывшего президента Бразилии Мишеля Темера. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Huawei рассчитывает стать одним из основных поставщиком телекоммуникационного оборудования при формировании сети мобильной связи пятого поколения в Бразилии. Этим планам может помешать давление со стороны правительства США, подталкивающего власти других стран к отказу от использования оборудования Huawei.

Политический опыт Темера и его знания в области юриспруденции (он является доктором юридических наук) должны помочь компании Huawei в победе в аукционе на распределение частот 5G.

Мишель Темер был вице-президентом Бразилии с 2011 года. В 2016 году президент Бразилии Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента и Темер стал президентом до января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что власти страны не планируют запрещать деятельность компании Huawei.

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