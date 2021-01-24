Салехард, , 04:09 — REGNUM На Ямале через терминал «Ворота Арктики» выполнена юбилейная тысячная загрузка танкера нефтью сорта Novy Port. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Загрузка танкера Пресс-служба «Газпромнефть-Ямала»

Нефть, добытую на Новопортовском месторождении «Газпромнефть-Ямала», принял танкер «Штурман Альбанов». Ежегодно, в основном в сложной ледовой обстановке, танкерный флот делает более 200 рейсов от «Ворот Арктики» до Мурманска.

На сегодня через «Ворота Арктики» отгружено более 30 млн тонн жидкого углеводородного сырья. Среднесуточная добыча на Новопортовском месторождении достигла 20,8 тыс. тонн нефти и конденсата в сутки. Нефть марки Novy Port поставляется в страны Западной Европы и Китай.

«Терминал «Ворота Арктики» имеет стратегическое значение для разработки месторождений Ямала. Выстроенная нами логистическая схема позволяет в круглогодичном режиме доставлять сырье потребителям морским путём», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.