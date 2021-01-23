Берлин, , 23:48 — REGNUM Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» принималось много лет назад, все разрешения были выданы в соответствии с принципами правового государства. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.

«Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства», — сказала Шульце в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Она уточнила, что если сейчас остановить проект, то будет «причинено много вреда». Остановка проекта поставит под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений и, вероятно, мы бы столкнулись с судебными разбирательствами, отметила Шульце.

Как сообщало ИА REGNUM, завершающая стадия достройки трубопровода «Северный поток — 2» осложняется давлением США на европейских участников проекта. За декабрь минувшего года «Фортуна» проложила 2,6 километра труб в водах Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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