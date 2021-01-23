Москва, , 15:32 — REGNUM На вторичном автомобильном рынке в России в 2020 году было продано на 4% больше автомобилей иностранного производства, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в 2020 году жители России приобрели 4,1 млн подержанных легковых автомобилей иностранного производства. По итогам года доля иномарок среди общего объёма продаж на вторичном авторынке выросла до 74,6%. В 2019 году этот показатель составлял 72,8%.

Лидером по объёму продаж среди иномарок с пробегом в 2020 году стала модель Ford Focus. За год в России было продано 130,7 тысяч подержанных автомобилей этой модели. Также в пятёрку самых популярных автомобилей на вторичном рынке вошли модели Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Corolla и Toyota Camry.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак заявил, что в 2021 году на российском автомобильном рынке ожидается рост продаж в сравнении с 2020 годом.

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