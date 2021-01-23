Москва, 23 января 2021, 14:04 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста продаж на российском автомобильном рынке в 2021 году. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак ТАСС.
Пак отметил, что динамика авторынка будет зависеть от большого количества факторов, включая общеэкономическую ситуацию и курс основных валют. Он добавил, что пока нельзя дать точные прогнозы на предстоящий год.
«Определённая положительная динамика в 2021 году, надеюсь, что будет», — подытожил директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году граждане России приобрели около 1,5 млн легковых автомобилей, что на 8% меньше показателя 2019 года.
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