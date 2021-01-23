Ашхабад, , 13:49 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил приватизацию ашхабадских магазинов, ресторанов и торговых домов, сообщает государственное информационное агентство Туркмении.

Проект постановления главе государства представил заместитель премьер-министра по экономике и финансам Гадыргельды Мушшиков. Приватизация разрешается членам союза промышленников и предпринимателей Туркмении.

Новые собственники обязуются сохранить основной профиль деятельности организаций и количество рабочих мест. Бердымухамедов отметил, что принятые меры увеличат долю частного сектора в экономике Туркмении.

Напомним, 17 декабря 2020 года на заседании правительства Туркмении обсуждался вопрос приватизации объектов министерства торговли. На первом этапе в акционерные общества планируется преобразовать 20 предприятий.